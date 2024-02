Kontrowersyjny przywódca Salwadoru walczy o reelekcję. "Nie demontujemy demokracji, my ją eliminujemy"

Salwador, niewielki, ledwie sześciomilionowy kraj środkowoamerykańskiego międzymorza, w pięć lat po wyborach, które wyniosły do władzy Nayiba Bukele, jednego z najbardziej kontrowersyjnych przywódców w Ameryce Łacińskiej, ma zadecydować o jego ponownym wyborze na szefa państwa. - Tym, którzy twierdzą, że demokracja w naszym kraju jest demontowana, odpowiadam - nie demontujemy jej, my ją eliminujemy - powiedział Félix Ulloa, który ubiega się o reelekcję na urząd wiceprezydenta.

"Rząd Salwadoru uwięził tysiące niewinnych ludzi, zawiesił na czas nieokreślony kluczowe wolności obywatelskie i zalał ulice żołnierzami. Teraz nadzorujący to wszystko prezydent Nayib Bukele zostaje oskarżony o naruszenie konstytucji poprzez ubieganie się o reelekcję" - pisze "New York Times", który przepowiada Bukele i jego partii Nowe Idee "spektakularne zwycięstwo".

"Nie demontujemy demokracji, my ją eliminujemy"

Bukele droga do władzy i "nowa epoka"

Bukele startował do wyborów w sojuszu ze skrajnie prawicową partią Wielki Sojusz dla Jedności Narodowej (GANA). Zdołał zgromadzić poparcie wyborców, mimo swej lewicowej przeszłości z czasów przynależności do FMLN - dawnej lewicowej partyzantki przekształconej w partię po zakończeniu wojny domowej (1980-1992). Wyrzucony z jej szeregów w 2017 roku posłużył się jako główną bronią polityczną krytyką obu establishmentowych partii, zarzucając im korupcyjną przeszłością.

Spada liczba zabójstw, poparcie Bukele rośnie

Do 2015 roku Salwador z uwagi na działalność gangów narkotykowych był oceniany w rankingach jako jeden z najniebezpieczniejszych krajów świata. Statystyki mówiły o 103 zabójstwach na 100 tysięcy mieszkańców. Według hiszpańskiej agencji EFE, odkąd Bukele zapełnił więzienia tysiącami członków gangów narkotykowych, liczba zabójstw spadła w Salwadorze w roku 2023 do około 2 na 100 tysięcy mieszkańców.

Zaaprobowany przez Kongres na wniosek prezydenta Bukele stan wyjątkowy miał zmienić ten kraj w najbezpieczniejszy w Ameryce Łacińskiej. W trakcie trwania stanu wyjątkowego dokonano w maleńkim Salwadorze 76 tysięcy aresztowań. Wiele z nich odbyło się bez należytego procesu sądowego - zauważa "New York Times". Do sądów wpłynęło ponad 6 tysięcy skarg na przypadki łamania praw człowieka. W Salwadorze doszło także do 220 oficjalnie zgłoszonych przypadków śmierci wśród osób aresztowanych pod zarzutem przynależności do gangów przestępczych.