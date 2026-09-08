AfD idzie po władzę. Co jej sukces oznacza dla Polski

Wieczór wyborczy AfD po wyborach w Saksonii-Anhalcie

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Z niemal 44-procentowym poparciem Alternatywa dla Niemiec (AfD) wygrała niedzielne wybory do parlamentu Saksonii-Anhalt. Radykalna, skrajnie prawicowa i uznawana przez niemieckie służby kontrwywiadowcze za ekstremistyczną partia ma realne szanse po raz pierwszy przejąć władzę w jednym z krajów związkowych.

Wyniki wyborów w Saksonii-Anhalcie

AfD konkurencję zostawiła daleko w tyle. Rządząca do tej pory landem chadecka CDU zajęła drugie miejsce z wynikiem 17,2 procent. Reszta partii otrzymała poniżej 10 procent głosów. Do końca ważyło się, czy do parlamentu wejdzie Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) będący skrajnym odłamem lewicy. Ostatecznie BSW przekroczyło 5-procentowy próg wyborczy.