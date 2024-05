Alarmująca liczba zabójstw na tle politycznym przed najbliższymi wyborami

Tylko w ciągu czterech pierwszych miesięcy 2024 roku w Republice Południowej Afryki doszło do co najmniej 10 zabójstw politycznych – wskazuje opublikowany w poniedziałek raport Globalnej Inicjatywy Przeciwko Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej (GI TOC). Według organizacji ich liczba rośnie przed każdymi wyborami. Najbliższe zaplanowane są na 29 maja.

Już w przyszłym tygodniu blisko 28 milionów Południowoafrykańczyków ruszy do urn. Nadchodzące wybory parlamentarne będą siódmymi demokratycznymi wyborami w historii RPA. Najnowszy raport Globalnej Inicjatywy Przeciwko Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej (GI TOC) przestrzega, że przed każdymi z nich w kraju rosła liczba motywowanych politycznie morderstw.

W latach 2000-2023 w wyniku morderstw popełnianych z pobudek politycznych zginęło 488 osób. Rekordowy pod tym względem był rok 2019 roku, kiedy doszło do 42 zbrodni o podłożu politycznym. W tym roku, tylko do kwietnia, w RPA dokonano co najmniej 10 zabójstw politycznych – szacuje GI TOC.