USA i Unia Europejska krytycznie o wyborach w Rosji. W Moskwie demonstracja przeciwko wynikom głosowania

W poniedziałek wieczorem w Moskwie odbył się protest przeciw wynikom wyborów parlamentarnych do rosyjskiej Dumy Państwowej. Na demonstracji zgromadziło się kilkaset osób. O rosyjskich wyborach krytycznie wypowiedzieli się przedstawiciele Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej. Rzecznik Departamentu Stanu USA stwierdził, że odbyły się one "w warunkach nie sprzyjających wolnemu i uczciwemu procesowi". Bruksela tymczasem ponownie wyraziła zaniepokojenie dalszym kurczeniem się przestrzeni dla opozycji, społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych głosów w całej Rosji.

W wyborach do niższej izby parlamentu Rosji, Dumy Państwowej, zwyciężyła rządząca partia Jedna Rosja z wynikiem 49,79 proc. głosów - podała w poniedziałek Centralna Komisja Wyborcza. Na drugiej pozycji znalazła się Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (KPRF), która według CKW otrzymała 19 proc. głosów. Na kolejnych miejscach są: populistyczno-nacjonalistyczna Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (LDPR), kierowana przez Władimira Żyrinowskiego (ok. 7,5 proc.) i Sprawiedliwa Rosja (ok. 7,4 proc. głosów).

Opozycja skupiona wokół Aleksieja Nawalnego mówi o oszustwie wyborczym.

Tegoroczne wybory były pierwszymi w Rosji wyborami parlamentarnymi z trzydniowym głosowaniem. Takie rozwiązanie przyjęto w zeszłym roku podczas głosowania nad zmianami w konstytucji. Wówczas władze uzasadniały wydłużone głosowanie sytuacją epidemiczną w Rosji.

Protest przeciwko wynikom wyborów

W poniedziałek wieczorem na Placu Puszkina w Moskwie zorganizowano protest przeciwko wynikom wyborów do Dumy. Radio Swoboda szacowało liczbę uczestników na kilkaset osób, niezależny portal Meduza - na 200. Napływały doniesienia o setkach funkcjonariuszy policji, którzy otoczyli plac.

Występujący na placu przedstawiciele komunistów zapowiedzieli dalsze demonstrację, "walkę w sądach i na trybunach" przeciwko wynikom wyborów. Grupy zgromadzonych skandowały: "Rosja bez Putina!" i "Precz z bandytami i złodziejami!". Opozycjonista Aleksiej Nawalny, który odbywa karę więzienia, używał określenia "partia bandytów i złodziei" wobec rządzącej partii Jedna Rosja.

Protest w Moskwie przeciw wynikom wyborów parlamentarnych PAP/EPA/YURI KOCHETKOV

Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (KPRF) zapowiadała zgromadzenie jako spotkanie z wyborcami, które można prowadzić bez zgody władz. Merostwo Moskwy nie wydało zgody na demonstrację, powołując się na ograniczenia związane z pandemią.

KPRF zajęła drugie miejsce w wyborach do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej, uzyskując - według oficjalnych wyników - 19 procent głosów. Jednocześnie w Moskwie kandydaci partii przegrali w ośmiu okręgach jednomandatowych, w których wcześniej prowadzili, gdy do podliczonych już głosów dodano wyniki głosowania elektronicznego. Kandydaci KPRF oświadczyli, że nie uznają wyników głosowania online w Moskwie. Część kandydatów KPRF została poparta w wyborach przez współpracowników Nawalnego w ramach strategii głosowania nazywanej przez opozycjonistę "inteligentnym głosowaniem". Nawalny proponował, by w ramach tej strategii popierać tych kandydatów, którzy mają największe szanse na pokonanie reprezentantów Jednej Rosji.

Protest w Moskwie przeciw wynikom wyborów parlamentarnych PAP/EPA/YURI KOCHETKOV

Stany Zjednoczone: nie uznajemy wyborów do rosyjskiej Dumy przeprowadzonych na terytorium Ukrainy

Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price oświadczył w poniedziałek, że rosyjskie wybory "odbyły się w warunkach nie sprzyjających wolnemu i uczciwemu procesowi".

"Stosowanie przez rosyjskie władze praw dotyczących "organizacji ekstremistycznych", "zagranicznych agentów" i "organizacji niepożądanych" rażąco ograniczyło polityczny pluralizm i nie pozwoliło Rosjanom na korzystanie z ich praw obywatelskich i politycznych" - napisano w oświadczeniu rzecznika.

Amerykański resort dyplomacji oznajmił też, że nie uznaje wyborów przeprowadzonych na suwerennym terytorium Ukrainy i "ponownie podkreśla poparcie dla integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy".

Wybory w Rosji MAXIM SHIPENKOV/PAP/EPA

Trwające od 15 do 17 września rosyjskie wybory odbyły się na terytorium okupowanego Krymu, zaś na terenach zajętych przez prorosyjskie siły w Donbasie Rosja przed wyborami masowo rozdawała rosyjskie paszporty. Według ukraińskiego MSZ, mieszkańców regionu zmuszano do udziału w głosowaniu. - Wzywamy Rosję, by honorowała swoje międzynarodowe zobowiązania do respektowania praw człowieka, fundamentalnych swobód oraz, by zakończyła swoją kampanię nacisków przeciwko społeczeństwu obywatelskiemu, opozycji politycznej i niezależnym mediom - powiedział Price.

UE: kurczy się przestrzeń dla opozycji i społeczeństwa obywatelskiego w Rosji

Po wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej Unia Europejska ponownie wyraziła w poniedziałek zaniepokojenie dalszym kurczeniem się przestrzeni dla opozycji, społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych głosów w całej Rosji. Wezwała też przywódców Rosji do powstrzymania tego trendu.

"W okresie poprzedzającym wybory nasiliły się represje wobec polityków opozycji, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów, a także dziennikarzy. Spowodowało to ograniczenie wyboru rosyjskich wyborców i możliwości uzyskania pełnych i dokładnych informacji o kandydatach" - czytamy w oświadczeniu wydanym w imieniu UE przez szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella.

"UE nie uznaje i nie uzna bezprawnej aneksji Krymu i miasta Sewastopola przez Federację Rosyjską, w związku z czym nie uznaje tzw. wyborów przeprowadzonych na okupowanym Półwyspie Krymskim. Decyzja Federacji Rosyjskiej o włączeniu mieszkańców terytoriów obwodów donieckiego i ługańskiego na Ukrainie w głosowanie w wyborach do Dumy Państwowej, wyborach regionalnych i lokalnych jest sprzeczna z duchem i celami porozumień mińskich. UE niezmiennie popiera integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy" - podkreślił Borrell.

W wyborach do Dumy Państwowej zwyciężyła rządząca partia Jedna Rosja MAXIM SHIPENKOV/PAP/EPA

Komisja Europejska krytycznie o organizacji wyborów w Rosji

Rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano powiedział, że wybory do rosyjskiego parlamentu "odbyły się w atmosferze zastraszania osób wyrażających głosy krytyczne i bez wiarygodnej obserwacji międzynarodowej". - Unia Europejska wyraża ubolewanie, że decyzja Rosji o poważnym ograniczeniu rozmiaru i formatu międzynarodowej misji obserwacji wyborów OBWE/ODIHR uniemożliwiła jej rozmieszczenie. UE przyjmuje do wiadomości niezależne i wiarygodne źródła zgłaszające poważne naruszenia - powiedział Stano na konferencji prasowej.

Jak dodał, w okresie poprzedzającym wybory nasiliły się represje wobec polityków opozycji, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów, a także dziennikarzy w celu wyciszenia niezależnych głosów i wyeliminowania prawdziwej konkurencji. - Spowodowało to ograniczenie wyboru dla rosyjskich wyborców i ich możliwości uzyskania pełnych i dokładnych informacji o kandydatach. Federacja Rosyjska powinna przestrzegać zobowiązań podjętych w ramach ONZ, OBWE i Rady Europy w zakresie ochrony praw człowieka i wartości demokratycznych - wskazał rzecznik KE.

Dodał, że decyzja władz Rosji o udziale mieszkańców części obwodów donieckiego i ługańskiego na Ukrainie w wyborach do Dumy Państwowej, wyborach regionalnych i lokalnych jest sprzeczna z duchem i celami porozumień mińskich o uregulowaniu konfliktu w Donbasie. - UE niezmiennie popiera integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy. UE wdrożyła politykę nieuznawania rosyjskich paszportów wydawanych na obszarach Ukrainy, które nie są kontrolowane przez jej rząd. Oczekujemy, że Rosja powstrzyma się od działań sprzecznych z porozumieniami mińskimi - powiedział Stano.

Autor:momo/kg

Źródło: PAP