Po wyborach w Rosji. Poseł partii Putina zarzuca niezależnym organizacjom "ingerencję" w wybory

Piskariow oświadczył przy tym, że podczas wyborów parlamentarnych, które trwały od 17 do 19 września organizacje te masowo rozpowszechniały nieprawdziwe informacje na temat głosowania. "Była to zaplanowana kampania rozpowszechniania 'wskazówek' i narzucania Rosjanom określonych preferencji podczas głosowania. Ponadto wiele zagranicznych organizacji pozarządowych (łącznie ponad 20) podczas kampanii wyborczej otwarcie nawoływało Facebooka, Twittera i Google do niestosowania się do nakazów właściwych organów i ignorowania wymogów rosyjskiego ustawodawstwa dotyczących usuwania zabronionych treści" - głosy wpis, cytowany przez rosyjskie media.