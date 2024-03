Dziś rozpoczęły się wybory prezydenckie w Rosji, potrwają do niedzieli. Co do tego, że Władimir Putin zostanie ich zwycięzcą, nie ma wątpliwości. Pytaniem jest to, jak duża będzie frekwencja - oceniają zgodnie portale BBC i Meduza. By zachęcić do pójścia do urn jak największą liczbę obywateli, władze stosują najróżniejsze metody. Te bardziej konwencjonalne to naciski na pracowników budżetówki i dużych firm lojalnych wobec władz. Mniej standardowe: darmowe posiłki czy konkursy.