Ktoś dorzuca karty do urny wyborczej. Rosyjska partia opozycyjna pokazała nagranie

W Rosji od piątku do niedzieli odbywały się wybory do parlamentu. Opozycyjna partia Jabłoko udostępniła w mediach społecznościowych nagranie z monitoringu w jednym z lokali wyborczych, na którym - jak twierdzi ugrupowanie - zarejestrowano fałszerstwo wyborcze. Widać na nim, jak ręka niezidentyfikowanej osoby wykonuje "magiczne sztuczki", dorzucając karty do urny.

Według opozycyjnej partii Jabłoko do fałszerstwa wyborczego doszło w piątek w lokalu numer 237 w obwodzie kemerowskim w centralnej Rosji. Na nagraniu z monitoringu, które udostępniło ugrupowanie, zarejestrowano kobietę, która staje tyłem do urny wyborczej, zasłaniając ją. Za jej plecami widać rękę niezidentyfikowanej osoby, która wykonuje "magiczne sztuczki", dorzucając do urny karty do głosowania.