Spór w prezydium przegranej CDU, Scholz o tworzeniu rządu przez SPD, Zielonych i FDP

Unia CDU/CSU poniosła "historyczną klęskę" w wyborach do Bundestagu , a poparcie wyborców dla ugrupowania spadło z 32,9 do 24,1 proc.

SPD otrzymała "wyraźne poparcie wyborców"

Tymczasem kandydat zwycięskiej SPD na kanclerza Olaf Scholz powiedział, że w niedzielnych wyborach do Bundestagu wyborcy wzmocnili trzy partie: SPD, Zielonych i FDP. Ocenił, że jest to jasny mandat i te trzy ugrupowania powinny utworzyć kolejny rząd.

Zdaniem Scholza blok CDU/CSU nie tylko stracił dużo głosów, ale "otrzymał również wiadomość od obywateli, że teraz nie powinien już być w rządzie, tylko przejść do opozycji". - Teraz potrzebny jest pragmatyzm i przywództwo - dodał polityk zaznaczając, że SPD chce "spokojnie" doprowadzić do utworzenia rządu. - Będziemy realizować to, co obywatele przekazali nam jako zadanie - powiedział Scholz.