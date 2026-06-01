Świat Polityczny "outsider", sympatyk Trumpa. Ma szansę zostać prezydentem

Kampania prezydencka Abelardo de la Espriella

Z rezultatów ogłoszonych po wstępnym przeliczeniu ponad 98 procent głosów wynika, że de la Espriella zdobył ponad 44 procent, a Cepeda - niecałe 41 procent głosów, co daje różnicę około 668 tysięcy głosów. Oznacza to, że ci dwaj politycy zmierzą się w II turze, planowanej na 21 czerwca.

Prawicowa senatorka Paloma Valencia, która przed wyborami wymieniana była w gronie faworytów, otrzymała zaledwie niecałe 7 procent głosów i najpewniej odpadła z wyścigu. Pełne, oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w najbliższych dniach.

Kim są kandydaci na prezydenta Kolumbii?

Przedwyborcze badania opinii publicznej sugerowały, że w drugiej turze większe szanse na zwycięstwo ma de la Espriella. Prawnik, przedsiębiorca i polityczny outsider, który sam siebie nazywa "tygrysem", proponuje twardą walkę z przestępczością i cięcia podatkowe. Nie kryje sympatii dla prezydenta USA Donalda Trumpa.

Obiecał zbudować 10 "megawięzień" w dżungli na wzór radykalnego prawicowego prezydenta Salwadoru Nayiba Bukele - zwraca uwagę BBC.

Portal przypomniał też o kontrowersjach wokół prawnika, którego klientami w przeszłości byli: Alex Saaba, bliski sojusznik obalonego przez USA przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro. Bronił również kolumbijskiego oszusta Davida Murcii Guzmana, który kierował wielomiliardową piramidą finansową.

Cepeda jest natomiast protegowanym obecnego prezydenta Kolumbii Gustavo Petro i w kampanii zapowiadał kontynuację jego polityki gospodarczej oraz prób wynegocjowania umowy pokojowej z terroryzującymi niektóre obszary kraju organizacjami rebelianckimi, wywodzącymi się z Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kolumbii (FARC).

Cepeda, podobnie jak Petro, uważa, że ​​Kolumbia nie powinna być "państwem wasalnym" wobec USA - podkreśliło BBC.

Donald Trump nie poparł otwarcie żadnego kandydata w tych wyborach.

Co oznaczałaby wygrana sympatyka Trumpa?

Zwycięstwo de la Esprielli byłoby politycznym zwrotem w prawo w kolejnym państwie Ameryki Łacińskiej. Kolumbia dołączyłaby do rosnącego grona krajów rządzonych przez prawicowych lub skrajnie prawicowych sojuszników Trumpa, takich jak prezydent Argentyny Javier Milei, prezydent Chile Jose Antonio Kast czy prezydent Salwadoru Nayib Bukele.

Z kolei wśród dużych państw latynoamerykańskich rządzonych przez lewicę pozostałyby tylko Meksyk i Brazylia. W tym drugim kraju w 2026 roku również odbędą się wybory prezydenckie.

Wybory w Kolumbii odbywają się w czasie, gdy administracja USA stara się zwiększać swoje wpływy w Ameryce Łacińskiej. W ramach kampanii antynarkotykowej amerykańskie wojsko atakuje łodzie przemytnicze, między innymi na Morzu Karaibskim. Kolumbia jest największym producentem kokainy na świecie.

Wzrost poparcia dla kandydatów prawicowych wiązany jest z nasileniem działalności organizacji paramilitarnych. Według ekspertów kraj mierzy się z największą falą przemocy od 2016 roku, gdy rząd podpisał porozumienie pokojowe z FARC, które przez dziesięciolecia walczyły przeciwko kolumbijskiej armii i kontrolowały duże obszary kraju.

