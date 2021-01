Rządził krajem przez 28 lat, jego partia triumfuje w wyborach

Partia Nur Otan byłego prezydenta Nursułtana Nazarbajewa zdobyła 72 procent głosów w niedzielnych wyborach do Mażylisu, niższej izby parlamentu Kazachstanu - poinformował Reuters, powołując się na wyniki exit poll. Badanie przeprowadził lokalny ośrodek Opinia Publiczna.

Nazarbajew to pierwszy prezydent Kazachstanu, który rządził krajem przez 28 lat. W 2019 roku ustąpił ze stanowiska, zachowując jednak wpływ na krajową politykę. Nur Otan była faworytem niedzielnych wyborów, w których oprócz niej uczestniczyły tylko cztery inne partie lojalne wobec władz.

Kilkadziesiąt osób zatrzymanych po protestach

Z powodu niedopuszczenia do wyborów sił opozycyjnych w kraju odbywały się w niedzielę protesty i zatrzymano co najmniej kilkadziesiąt osób. Później, jak zapewniało MSW, zostały one wypuszczone.