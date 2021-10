Rządząca koalicja traci, ale utrzyma władzę. "Wierzę, że mamy solidny mandat społeczny"

W Japonii odbyły się w niedzielę wybory parlamentarne. Rządząca krajem koalicja Partii Liberalno-Demokratycznej (LDP) i konserwatywnej partii Komeito utrzyma większość w Izbie Reprezentantów - poinformowały japońskie media. Mimo to, przewiduje się, że ugrupowania straciły część miejsc na rzecz opozycji.

Decyzja wyborców toruje premierowi Fumio Kishidzie drogę do dalszego kierowania pracami rządu. - W wyborach do izby niższej chodzi o wybór przywództwa - powiedział Kishida japońskiemu nadawcy radiowo-telewizyjnemu NHK. - Koalicja rządząca z pewnością utrzyma większość parlamentarną (…). Wierzę, że mamy solidny mandat społeczny - dodał premier.

Utrzymają władzę, mimo utraty mandatów

NHK przewiduje, że koalicja rządząca Partii Liberalno-Demokratycznej (LDP) i konserwatywnej partii Komeito zdobyła między 239 a 288 miejsc w parlamencie, co pozwala na utrzymanie większości 233 mandatów w 465-osobowej Izbie Reprezentantów. Samo LDP przystępowało do wyborów z 276 reprezentantami w izbie, z kolei teraz może liczyć na co najmniej 212 miejsc - podało BBC.