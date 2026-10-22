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Świat

Ma szansę zostać premierem. Został nazwany "małpą" w telewizji

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Gadi Eisenkot
Izrael. Kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: ATEF SAFADI/PAP/EPA
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Gadi Eisenkot, którego partia prowadzi w sondażach przed wyborami w Izraelu, został nazwany w telewizji "marokańską małpą sterowaną przez aszkenazyjskie elity". Premier Benjamin Netanjahu potępił zachowanie gospodarza programu.

W Izraelu trwa kampania przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się już 27 października. W sobotę prowadzący program w Kanale 14, sprzyjającym Netanjahu, wielokrotnie nazwał Eisenkota "małpą". Powiedział też, że polityk o marokańskich korzeniach jest jedynie figurantem, którym "kierują aszkenazyjskie elity". Obraźliwe określenia padły na wizji również następnego dnia.

Sam Netanjahu potępił nazwanie Eisenkota "małpą" i uznał to za "wysoce niestosowne". Członek sądu partyjnego Likudu, Dawid Elbaz, zażądał od dziennikarza przeprosin, podkreślając, że sam ma korzenie marokańskie. Sztab Eisenkota wykorzystał natomiast kontrowersje, rozwieszając billboardy zarzucające Netanjahu i jego zwolennikom pogardę wobec Mizrachim, czyli Żydów o korzeniach bliskowschodnich i północnoafrykańskich.

Gadi Eisenkot
Gadi Eisenkot
Źródło zdjęcia: ATEF SAFADI/PAP/EPA

Według większości sondaży na czele przedwyborczych notowań znajduje się centrowa partia Prosto (Jaszar), kierowana przez emerytowanego generała Eisenkota. Jego rodzice przybyli do Izraela z Maroka. Wychowany na prowincji Eisenkot zrobił karierę wojskową, dochodząc do stanowiska szefa sztabu generalnego. Dziś ma szansę zostać pierwszym premierem Izraela wywodzącym się spośród Mizrachim.

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BIZNES

Trudniejszy awans, lata sporów

Państwo Izrael zostało utworzone w 1948 roku przede wszystkim przez Żydów pochodzących z Europy, głównie wschodniej, zwanych Aszkenazyjczykami. To oni przez pierwsze dekady dominowali w polityce, armii, gospodarce, a ich interesy reprezentowała rządząca lewica.

Po powstaniu Izraela przybyły do niego również setki tysięcy Żydów z krajów muzułmańskich, m.in. Maroka, Iraku, Jemenu i Iranu. Wielu osiedlano w biedniejszych miejscowościach na peryferiach kraju. Mizrachim byli często gorzej wykształceni i mieli mniejsze możliwości awansu społecznego niż dominujący w elitach Aszkenazyjczycy. Ich niezadowolenie pomogło prawicowemu Likudowi pod wodzą Menachema Begina przejąć władzę w 1977 roku, po niemal trzech dekadach rządów lewicy. Od tego czasu Mizrachim stali się filarem elektoratu prawicy.

Co znamienne, wszyscy dotychczasowi premierzy Izraela - również ci wywodzący się z prawicy -  mieli aszkenazyjskie korzenie. Menachem Begin urodził się w Brześciu i skończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Z kolei ojciec Netanjahu urodził się w Warszawie, a rodzina jego matki pochodziła z Litwy.

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Jak zmienia się struktura izraelskich elit

Współcześnie podział etniczny nie jest już jednak główną osią konfliktów w izraelskim społeczeństwie. Większe znaczenie mają spory między obozami zwolenników i przeciwników premiera Netanjahu, między świeckimi a religijnymi Żydami oraz między żydowską większością a arabską mniejszością.

Kampania wyborcza w Izraelu
Kampania wyborcza w Izraelu
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ABIR SULTAN

Eisenkot, choć doszedł do najwyższego stanowiska w armii, nadal bywa przedstawiany jako polityk nie tak obyty jak jego rywale. Wyśmiewana bywa jego słabsza znajomość angielskiego, kontrastująca z amerykańskim akcentem zarówno obecnego premiera, jak i niektórych czołowych polityków opozycji.

Redagował AM

Źródło: PAP
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Tagi:
IzraelŻydziAzjaAfrykaEuropa
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