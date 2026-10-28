Świat "Społeczeństwo zagłosowało za zmianą". Lider opozycji zwrócił się do Benjamina Netanjahu Oprac. Kuba Koprzywa |

Wyniki wyborów w Izraelu. Relacja Macieja Worocha Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ABIR SULTAN

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- Społeczeństwo zagłosowało za zmianą. Zaufanie obywateli straciła koalicja, która poniosła klęskę. Izraelczycy opowiedzieli się przeciwko dalszym rządom Netanjahu - powiedział lider izraelskiej opozycji Gadi Eisenkot po zamknięciu lokali wyborczych.

Gadi Eisenkot Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ATEF SAFADI

Wezwał premiera do zaakceptowania "wotum nieufności wyborców" i wycofania się z życia politycznego. Podkreślił, że przy tak wysokiej frekwencji - 77,7 procent - rozpisanie kolejnych wyborów byłoby błędem.

Eisenkot zapowiedział utworzenie "syjonistycznego rządu", który wprowadzi powszechny obowiązek służby wojskowej, doprowadzi do likwidacji Hamasu i będzie szanował wszystkie grupy społeczne.

Wyniki wyborów w Izraelu

W Izraelu przeliczono już ponad 60 procent głosów. Te częściowe wyniki wskazują, że blok przeciwników Netanjahu może liczyć na około 48 miejsc w 120-osobowym Knesecie. Ugrupowania popierające dotychczasowego premiera mogą z kolei zająć ponad 50 miejsc w parlamencie.

Języczkiem u wagi w sprawie tego, jak będzie wyglądał Kneset, mogą okazać się partie arabskie.

Kim jest Gadi Eisenkot

Gadi Eisenkot to były szef sztabu izraelskiej armii. Jest liderem szerokiego bloku przeciwników Netanjahu.

W 2022 roku Eisenkot wszedł do Knesetu z ramienia centrowego sojuszu Beniego Ganca, a po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku dołączył do gabinetu wojennego Netanjahu. Opuścił go w czerwcu 2024 roku, zarzucając premierowi brak strategii. W 2025 roku założył własną partię.

Choć Eisenkot przedstawia się jako alternatywa dla Netanjahu, jego poglądy na kwestie o największym znaczeniu dla świata, takie jak polityka wobec Iranu, Palestyńczyków czy Libanu, są bliskie stanowisku obecnego premiera. Lider opozycji sprzeciwia się utworzeniu państwa palestyńskiego w możliwej do przewidzenia przyszłości i popiera żydowskie osadnictwo na okupowanym Zachodnim Brzegu.

Podobnie jak reszta opozycji żąda powołania niezależnej państwowej komisji śledczej, która zbadałaby zaniedbania umożliwiające atak Hamasu. Urzędujący premier sprzeciwia się powołaniu takiej komisji.

Zdaniem wielu komentatorów ewentualne zwycięstwo Eisenkota oznaczałoby przede wszystkim zmianę stylu rządzenia i odejście od konfrontacyjnej polityki Netanjahu, ale niekoniecznie zasadniczy zwrot w izraelskiej polityce wobec Palestyńczyków czy strategii bezpieczeństwa kraju.

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