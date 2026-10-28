Świat Donald Trump przypisuje sobie wynik Benjamina Netanjahu. Przytacza cytat Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Wyniki wyborów w Izraelu. Relacja Macieja Worocha Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JALAA MAREY / POOL

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We wtorek w Izraelu odbyły się wybory parlamentarne, w których prawicowa partia Likud premiera Benjamina Netanjahu walczy o utrzymanie się u władzy. Według Donalda Trumpa, kluczowy dla wyniku wyborczego Netanjahu był fakt, że został on poparty przez amerykańskiego prezydenta.

"Kiedy prezydent Trump poparł Bibiego Netanjahu, sytuacja całkowicie się odwróciła i teraz, zamiast zdecydowanej porażki wielkiego premiera, wygląda to raczej na spektakularny remis po zaciętej walce, a nawet na zwycięstwo Netanjahu" - napisał na platformie Truth Social.

Słowa te Trump przypisał Irvingowi C. Schwarzowi. Nie jest jasne, kim jest Schwartz, ani skąd Trump zaczerpnął ten cytat.

Wpis Donalda Trumpa

Wyniki wyborów w Izraelu

W wyborach o 120 miejsc w izraelskim parlamencie walczyły dwa główne bloki: koalicja popierająca Netanjahu, na czele której stoi Likud, oraz przeciwnicy premiera na czele z byłym szefem sztabu armii Gadim Eisenkotem. Według sondaży exit poll po wtorkowych wyborach parlamentarnych żaden z bloków nie zdobył większości potrzebnej do utworzenia rządu.

Po przeliczeniu ponad połowy głosów blok Netanjahu może liczyć na 55 miejsc, opozycja na 50, a partie arabskie na 15 - przekazał w środę rano portal Times of Israel. Podkreślił, że wyniki będą się jeszcze zmieniać. Wcześniejsze sondaże exit poll dawały obu głównym blokom po około 50 mandatów.