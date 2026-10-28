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Świat

Donald Trump przypisuje sobie wynik Benjamina Netanjahu. Przytacza cytat

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Donald Trump i Benjamin Netanjahu w Knesecie
Wyniki wyborów w Izraelu. Relacja Macieja Worocha
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JALAA MAREY / POOL
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Według Donalda Trumpa jego poparcie dla premiera Benjamina Netanjahu całkowicie odwróciło sytuację w wyborach parlamentarnych w Izraelu. Wyniki wtorkowego głosowania są wciąż nierozstrzygnięte.

We wtorek w Izraelu odbyły się wybory parlamentarne, w których prawicowa partia Likud premiera Benjamina Netanjahu walczy o utrzymanie się u władzy. Według Donalda Trumpa, kluczowy dla wyniku wyborczego Netanjahu był fakt, że został on poparty przez amerykańskiego prezydenta.

"Kiedy prezydent Trump poparł Bibiego Netanjahu, sytuacja całkowicie się odwróciła i teraz, zamiast zdecydowanej porażki wielkiego premiera, wygląda to raczej na spektakularny remis po zaciętej walce, a nawet na zwycięstwo Netanjahu" - napisał na platformie Truth Social.

Słowa te Trump przypisał Irvingowi C. Schwarzowi. Nie jest jasne, kim jest Schwartz, ani skąd Trump zaczerpnął ten cytat.

Wpis Donalda Trumpa
Wpis Donalda Trumpa

Wyniki wyborów w Izraelu

W wyborach o 120 miejsc w izraelskim parlamencie walczyły dwa główne bloki: koalicja popierająca Netanjahu, na czele której stoi Likud, oraz przeciwnicy premiera na czele z byłym szefem sztabu armii Gadim Eisenkotem. Według sondaży exit poll po wtorkowych wyborach parlamentarnych żaden z bloków nie zdobył większości potrzebnej do utworzenia rządu.

Po przeliczeniu ponad połowy głosów blok Netanjahu może liczyć na 55 miejsc, opozycja na 50, a partie arabskie na 15 - przekazał w środę rano portal Times of Israel. Podkreślił, że wyniki będą się jeszcze zmieniać. Wcześniejsze sondaże exit poll dawały obu głównym blokom po około 50 mandatów.

Źródło: PAP
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Tagi:
IzraelDonald Trump
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