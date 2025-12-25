Faworyt Trumpa i "papi do usług". Wygrał o włos

"Hondurasie, jestem gotów rządzić. Nie zawiodę cię. Niech Bóg błogosławi Honduras!" – napisał 67-letni Nasry Asfura po ogłoszeniu wyników.
Według rady wyborczej CNE zdobył 40,3 proc głosów i pokonał swojego głównego przeciwnika z Partii Liberalnej Salvadora Nasrallę, którego poparło 39,5 proc. wyborców. Kandydatka rządzącej lewicowej partii LIBRE Rixi Moncada znalazła się daleko za rywalami.
Poparcie dla Asfury i Nasralli było tak zbliżone, a proces liczenia głosów tak chaotyczny, że około 15 procent protokołów, zawierających informacje o setkach tysięcy głosów, musiało być przeliczonych ręcznie, by wyłonić zwycięzcę – podała agencja Reuters.
Po wyborach z 30 listopada doszło do opóźnień w liczeniu głosów i pojawiły się oskarżenia o oszustwa. Nasralla odrzucił wyniki, oceniając, że nie policzono części ważnych głosów. Wezwał jednak swoich zwolenników do zachowania spokoju i powstrzymania się od zakłócania porządku.
Kadencja Asfury rozpocznie się 27 stycznia 2026 roku i potrwa cztery lata.
Poparcie USA dla kandydatury Asfury
W kampanii wyborczej Asfura zapowiadał politykę probiznesową, a jako priorytety wskazywał miejsca pracy, edukację i bezpieczeństwo. Sygnalizował również zamiar przywrócenia relacji dyplomatycznych z Tajwanem, co będzie się wiązało z zerwaniem stosunków z Chinami.
Sekretarz stanu USA Marco Rubio pogratulował Asfurze zwycięstwa. Zaznaczył, że Stany Zjednoczone liczą na współpracę z rządem przyszłego prezydenta Hondurasu na rzecz "dobrobytu i bezpieczeństwa na naszej półkuli".
Donald Trump publicznie popierał Asfurę, którego określał jako "jedynego prawdziwego przyjaciela wolności w Hondurasie". Groził również, że jeśli Asfura nie wygra, odetnie pomoc finansową USA dla Hondurasu. Przeciwnicy Asfury oceniali poparcie Trumpa jako ingerencję w wybory.
Według ekspertów prezydent USA wsparł Asfurę w ramach planu rozszerzenia bloku sojuszniczych przywódców konserwatywnych w Ameryce Łacińskiej – od prezydenta Salwadoru Nayiba Bukelego po prezydenta Argentyny Javiera Mileia.
Kim jest Nasry Asfura?
Asfura urodził się 8 czerwca 1958 r. w Tegucigalpie w rodzinie pochodzenia palestyńskiego. Studiował inżynierię lądową, ale nie ukończył studiów. W latach 90. pracował w różnych administracjach miejskich, zyskując reputację skutecznego, ale skromnego urzędnika, a także był kongresmanem i ministrem ds. inwestycji społecznych.
W 2013 r. został burmistrzem stolicy kraju, zyskując popularność dzięki realizacji projektów infrastrukturalnych, co przyniosło mu przydomek "Papi, do usług" za jego działania w zakresie prac publicznych. Polityk prezentuje wizerunek skromnego i pracowitego urzędnika - oceniła agencja Reuters i jednocześnie przypomniała, że wobec Asfury i innych były urzędników w jego administracji prowadzone jest śledztwo dotyczące defraudacji środków publicznych. Asfura zaprzecza zarzutom i twierdzi, że mają charakter polityczny.
