Faworyt Trumpa i "papi do usług". Wygrał o włos

Wybory prezydenckie w Hondurasie. Liczenie głosów Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Hondurasie, jestem gotów rządzić. Nie zawiodę cię. Niech Bóg błogosławi Honduras!" – napisał 67-letni Nasry Asfura po ogłoszeniu wyników.

Honduras, ya tenemos la declaratoria oficial del CNE @CneHonduras …



Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones.



Honduras: Estoy preparado para gobernar.



No te voy a fallar.



¡Dios Bendiga Honduras!… — Papi a la Orden (@titoasfura) December 24, 2025 Rozwiń Nasry Asfura o swoje wygranej w wyborach prezydenckich Źródło: X

Według rady wyborczej CNE zdobył 40,3 proc głosów i pokonał swojego głównego przeciwnika z Partii Liberalnej Salvadora Nasrallę, którego poparło 39,5 proc. wyborców. Kandydatka rządzącej lewicowej partii LIBRE Rixi Moncada znalazła się daleko za rywalami.

Poparcie dla Asfury i Nasralli było tak zbliżone, a proces liczenia głosów tak chaotyczny, że około 15 procent protokołów, zawierających informacje o setkach tysięcy głosów, musiało być przeliczonych ręcznie, by wyłonić zwycięzcę – podała agencja Reuters.

Partia Narodowa świętuje w Tegucigalpa po opublikowaniu wyników wyborów Źródło: EFE

Po wyborach z 30 listopada doszło do opóźnień w liczeniu głosów i pojawiły się oskarżenia o oszustwa. Nasralla odrzucił wyniki, oceniając, że nie policzono części ważnych głosów. Wezwał jednak swoich zwolenników do zachowania spokoju i powstrzymania się od zakłócania porządku.

Kadencja Asfury rozpocznie się 27 stycznia 2026 roku i potrwa cztery lata.

Poparcie USA dla kandydatury Asfury

W kampanii wyborczej Asfura zapowiadał politykę probiznesową, a jako priorytety wskazywał miejsca pracy, edukację i bezpieczeństwo. Sygnalizował również zamiar przywrócenia relacji dyplomatycznych z Tajwanem, co będzie się wiązało z zerwaniem stosunków z Chinami.

Nasry Asfura Źródło: Reuters

Sekretarz stanu USA Marco Rubio pogratulował Asfurze zwycięstwa. Zaznaczył, że Stany Zjednoczone liczą na współpracę z rządem przyszłego prezydenta Hondurasu na rzecz "dobrobytu i bezpieczeństwa na naszej półkuli".

The people of Honduras have spoken: Nasry Asfura is Honduras’ next president. The United States congratulates President-Elect @titoasfura @papialaordenh and looks forward to working with his administration to advance prosperity and security in our hemisphere. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 24, 2025 Rozwiń Marco Rubio o wynikach wyborów prezydenckich w Hondurasie Źródło: X

Donald Trump publicznie popierał Asfurę, którego określał jako "jedynego prawdziwego przyjaciela wolności w Hondurasie". Groził również, że jeśli Asfura nie wygra, odetnie pomoc finansową USA dla Hondurasu. Przeciwnicy Asfury oceniali poparcie Trumpa jako ingerencję w wybory.

Według ekspertów prezydent USA wsparł Asfurę w ramach planu rozszerzenia bloku sojuszniczych przywódców konserwatywnych w Ameryce Łacińskiej – od prezydenta Salwadoru Nayiba Bukelego po prezydenta Argentyny Javiera Mileia.

Kim jest Nasry Asfura?

Asfura urodził się 8 czerwca 1958 r. w Tegucigalpie w rodzinie pochodzenia palestyńskiego. Studiował inżynierię lądową, ale nie ukończył studiów. W latach 90. pracował w różnych administracjach miejskich, zyskując reputację skutecznego, ale skromnego urzędnika, a także był kongresmanem i ministrem ds. inwestycji społecznych.

Nasry Asfura Źródło: Reuters

W 2013 r. został burmistrzem stolicy kraju, zyskując popularność dzięki realizacji projektów infrastrukturalnych, co przyniosło mu przydomek "Papi, do usług" za jego działania w zakresie prac publicznych. Polityk prezentuje wizerunek skromnego i pracowitego urzędnika - oceniła agencja Reuters i jednocześnie przypomniała, że wobec Asfury i innych były urzędników w jego administracji prowadzone jest śledztwo dotyczące defraudacji środków publicznych. Asfura zaprzecza zarzutom i twierdzi, że mają charakter polityczny.

OGLĄDAJ: TVN24 HD