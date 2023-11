Wybory samorządowe w Mołdawii. "Rosja próbuje wpłynąć na ich wynik"

Dziś w Mołdawii odbywają się w wybory samorządowe. Prezydentka kraju Maia Sandu zaapelowała do rodaków, by głosowali na siły proeuropejskie. Ostrzegła jednocześnie przed proklemowskimi siłami, które „dokładają wszelkich starań, aby zablokować europejską drogę Mołdawii". Z kolei zdaniem mołdawskiego politologa Victora Ciobanu "Rosja poprzez swoich pośredników próbuje wpłynąć na wynik wyborów samorządowych, przekupując ich na masową skalę".

Maia Sandu w piątkowym wystąpieniu wyraźnie podkreśliła, że plan Rosji polega przede wszystkim na tym, by uniemożliwić Mołdawii integrację europejską. - Naszym zadaniem jest niedopuszczenie, by nasze domy trafiły w ręce złodziei i kłamców – powiedziała.

Prorosyjscy kandydaci wycofani

Sandu: każdy głos jest ważny

W piątkowym przemówieniu Sandu zwróciła również uwagę na to, że ważny jest każdy głos w nadchodzących wyborach samorządowych. - Dzisiaj Mołdawia robi duże kroki na ścieżce integracji europejskiej i dzięki waszemu głosowi, drodzy obywatele, mamy szansę zostać członkami UE. W poprzednich wyborach liczył się każdy głos (…). Równie wielka jest siła naszego głosu 5 listopada w wyborach samorządowych. (…) Do nas należy wybór tych, którzy kochają swój dom i naród – powiedziała prezydent Mołdawii.

"Rosja próbuje wpłynąć na wynik wyborów w Mołdawii"

Próby przekupstwa wyborców

Według rozmówcy PAP kupowanie głosów może wpłynąć na wynik wyborów samorządowych i zmienić scenę polityczną przed kolejnymi elekcjami – prezydenckimi w przyszłym roku, ale przede wszystkim – parlamentarnymi, zaplanowanymi na 2025 r. - Jeśli to by się udało, to byłaby to dla Rosji możliwość zmiany władzy w Mołdawii niezbyt wyrafinowanym sposobem i stosunkowo niewielkim kosztem – uważa Ciobanu.