Światowe media o wyborach samorządowych w Polsce

"15 października powtórzył się w kwietniu" - mówił podczas wieczoru wyborczego w sztabie KO Donald Tusk ogłaszając m.in. zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, czy Aleksandry Dulkiewicz w Gdańsku. Ale w wyborach do sejmików wojewódzkich to PiS zdobył najwięcej głosów, zgarniając - według exit poll - 33,7 proc. głosów. Nie zmienia to faktu, że obecna koalicja rządząca razem ma ponad 50 proc. - Koalicja Obywatelska - 31,9 proc., Trzecia Droga - 13,5 proc. i Lewica - Lewica - 6,8 proc. Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy zdobyli według tego samego exit poll 7,5 proc., Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy - 2,7 proc., a inne komitety - 3,9 proc.