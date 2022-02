"Jestem nieugiętą francuską kobietą". Pierwszy wiec Pecresse w Paryżu

- Bronię francuskiej tożsamości, tej prawdziwej - podkreślała Pecresse, przemawiając do ok. 7,5 tys. zebranych na wiecu słuchaczy. - Jesteśmy tutaj, razem, by głośno i wyraźnie zapewnić o nadejściu Nowej Francji - zaznaczyła kandydatka Republikanów, deklarując, że chce przynieść krajowi "nową nadzieję" i "pojednanie".