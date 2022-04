Marine Le Pen o wynikach sondażowych: jestem pełna nadziei, że jest to początek odbudowy kraju

W pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji Emmanuel Macron zdobywa 28,1 proc. głosów, a Marine Le Pen 23,3 proc. - wynika z sondażu exit poll wykonanego przez Ipsos. Oznacza to, że zmierzą się w drugiej turze.

Le Pen: zapewnię niezależność i niepodległość

Le Pen komentowała wyniki w swoim sztabie wyborczym w niedzielę. - Naród francuski się wypowiedział i zakwalifikował mnie do drugiej tury wyborów. Niech będzie mi wolno wyrazić najszczersze podziękowania. Przyjmuję tę odpowiedzialność z całą pokorą. Jestem pełna nadziei. Nadziei, że jest to początek odbudowy kraju - mówiła.

- Ta debata, która będzie odbywała się w atmosferze szacunku w ciągu tych dwóch tygodni sprawi, że 24 kwietnia Francuzi będą mogli zadecydować swobodnie. Będę w służbie was wszystkich i będę kierowała się bezpośrednio do was. Będę robiła tak nadal po to, aby po II turze zostać prezydentką wszystkich Francuzów - powiedziała.