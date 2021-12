Wybory prezydenckie we Francji. Pierwszy wiec wyborczy Erica Zemmoura. Publicysta przedstawił swoje postulaty

Na pierwszym wiecu wyborczym Eric Zemmour ogłosił swój plan ograniczenie migracji i prawa do azylu oraz dostępu do służby zdrowia dla emigrantów. Publicysta chce też ograniczenia prawa ziemi przy przyznawaniu francuskiego obywatelstwa, a także opowiada się za poprawą stanu edukacji i likwidacją ideologii LGBT we francuskich szkołach oraz chce powrotu do tradycyjnych wartości w życiu publicznym i narodowym. Jest również przeciwnikiem "szerzącego się islamolewactwa".