Francja. Druga tura wyborów prezydenckich. Dane o frekwencji do godziny 12

W niedzielę Francuzi wybierają prezydenta. Druga tura to starcie urzędującego prezydenta Emmanuela Macrona oraz kandydatki skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Frekwencja wyborcza do godziny 12 wyniosła 26,41 procent, czyli o około dwa punkty procentowe mniej niż w wyborach 2017 roku - podało ministerstwo spraw wewnętrznych w Paryżu.

Około 70 tysięcy lokali do głosowania będzie otwartych do 19. W dużych miastach, jak między innymi w Paryżu, Marsylii czy Lyonie czas głosowania przedłużono do godziny 20.