Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wygrał 12 z 13 rozstrzygniętych wtorkowych prawyborów Partii Republikańskiej w ramach "superwtorku". Prezydent Joe Biden - 15 z 16 rozstrzygniętych prawyborów demokratów. Obaj są już praktycznie pewni nominacji swoich partii w listopadowych wyborach prezydenckich. Czołowi kandydaci zaliczyli też po jednej porażce - Biden przegrał na Samoa Amerykańskim z nieznanym szerzej biznesmenem Jasonem Palmerem. Jeśli chodzi natomiast o wyścig republikanów, w Vermont wygrała Nikki Haley.

Superwtorek stanowi kulminacyjny punkt prezydenckich prawyborów w USA. Tego dnia głosy oddają sympatycy obydwu partii w Alabamie, Arkansas, Kalifornii, Kolorado, Maine, Massachussetts, Minnesocie, Karolinie Północnej, Oklahomie, Tennessee, Teksasie, Utah, Vermont i Wirginii. Ponadto na Alasce odbywają się prawybory republikańskie, na archipelagu Samoa Amerykańskiego - demokratów. Na ten dzień zaplanowano także ogłoszenie wyników trwającego od tygodni głosowania korespondencyjnego demokratów w Iowa.

Donald Trump zgodnie z oczekiwaniami zdecydowanie pokonał byłą ambasador USA przy ONZ Nikki Haley w niemal wszystkich głosujących we wtorek stanach, choć niespodziewanie przegrał z nią w małym i liberalnym Vermont w Nowej Anglii. Była to jego druga porażka w prawyborach, po niedzielnym zwycięstwie Haley w innym niewielkim, liberalnym bastionie, stolicy USA.

Trump wygrał w Alabamie, Arkansas, Kalifornii, Kolorado, Massachussetts, Maine, Minnesocie, Karolinie Północnej, Oklahomie, Tennessee, Teksasie i Wirginii. We wszystkich z tych stanów zdobył ponad 60 procent głosów, zaś w Alabamie - ponad 80 procent. Do północy czasu waszyngtońskiego we wtorek wciąż nie podliczono głosów w republikańskich prawyborach w Utah i na Alasce, lecz Trump był tam zdecydowanym faworytem.

Choć nie jest jeszcze jasne, ilu dokładnie delegatów na lipcową konwencję wyborczą w Milwaukee zdobył Trump, jest już bardzo bliski zgromadzenia dającej zwycięstwo połowy z 2429 delegatów.

Donald Trump CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/PAP/EPA

Trump miał "wspaniały wieczór"

W wieczornym zwycięskim przemówieniu Trump stwierdził, że miał "wspaniały" wieczór i powtórzył wiele ze swoich kampanijnych obietnic dotyczących m.in. masowych deportacji imigrantów. Stwierdził też, że pod względem dbania o własne granice oraz wybory, USA są "krajem trzeciego świata" i ostrzegł, że jeśli nie wygra w listopadowych wyborach, "nie będziemy mieli kraju".

Sztab Haley nie organizował wieczoru wyborczego, a ona sama nie wygłosiła żadnego przemówienia. Komentatorzy telewizji Fox News wyrazili przekonanie, że rywalka Trumpa w najbliższych dniach wycofa się z wyścigu. Rzeczniczka sztabu rywalki Trumpa Olivia Perez-Cubas odrzucała wezwania Trumpa i partyjnych działaczy o poparcie swojego rywala i zdawała się sygnalizować, że Haley może jednak pozostać w walce.

- Dziś, w stanie za stanem, pozostaje duży blok wyborców w republikańskich prawyborach, którzy wyrażają głębokie zaniepokojenie Donaldem Trumpem. To nie jest jedność, której nasza partia potrzebuje do sukcesu - powiedziała rzeczniczka sztabu Haley, cytowana przez "Washington Post".

Nikki Haley wygrała w liberalnym stanie Vermont ADAM DAVIS/PAP/EPA

Wynik Bidena

Mimo zdecydowanych zwycięstw Trumpa, w większości stanów jego wyniki były gorsze od tych, przewidywanych przez sondaże. Z badań exit poll w ważnych wyborczo stanach takich jak Wirginia i Karolina Północna wynika też, że ponad jedna trzecia wyborców republikanów nie jest zdecydowana, by zagłosować na niego w wyborach prezydenckich.

Trochę bardziej zdecydowane zwycięstwa w superwtorek odniósł prezydent Joe Biden, osiągając w niemal każdym wyścigu ponad 80 procent głosów, wobec kilkuprocentowego poparcia dla kongresmena z Minnesoty Deana Phillipsa oraz autorki poradników Marianne Williamson.

"Dziś miliony wyborców w całym kraju pozwoliły usłyszeć swój głos - pokazując, że są gotowe do walki ze skrajnym planem Donalda Trumpa, by nas cofnąć. Każde pokolenie Amerykanów stawi czoła momentowi, kiedy będzie musiało bronić demokracji. To jest nasza walka" - napisał Biden na platformie X (dawniej Twitter). Sztab Bidena w oświadczeniu dodał, że Trump jest "zdeterminowany, by zniszczyć demokrację".

Rozwiń

Jan Pachlowski: amerykańskie media są zgodne: to była spodziewana nominacja Trumpa i Bidena TVN24

Zaskoczenie na Samoa

Biden przegrał prawybory na Samoa Amerykańskim z nieznanym szerzej biznesmenem Jasonem Palmerem. Jak ogłosiła na swojej stronie Partia Demokratyczna na Samoa Amerykańskim, Palmer - biznesmen i inwestor, w przeszłości związany z fundacją Billa i Melindy Gatesów - pokonał urzędującego prezydenta, zdobywając 51 głosów wobec 40 głosów oddanych na Bidena.

Choć prawybory na pacyficznym archipelagu nie mają praktycznego znaczenia dla wyścigu o partyjną nominację, Biden stał się tym samym pierwszym od czasu Jimmy'ego Cartera prezydentem, który przegrał prawyborczy wyścig.

Joe Biden JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Znakiem ostrzegawczym dla Bidena mógł być też wynik w Minnesocie, gdzie zdobył co prawda 69 procent głosów, lecz niemal 20 procent wyborców głos oddało na żadnego z kandydatów. To m.in. rezultat protestu wyborców muzułmańskich przeciwko polityce prezydenta wobec wojny w Strefie Gazy. Wcześniej podobnie wysoką proporcję głosów na żadnego z kandydatów w innym stanie będącym skupiskiem arabskiej i muzułmańskiej diaspory, Michigan.

Rozstrzygnięta rywalizacja

W przeciwieństwie do większości poprzednich kampanii, tegoroczny superwtorek - dzień, kiedy w prawyborach głosuje największa liczba stanów - nie cieszył się takim zainteresowaniem wyborców, bo rywalizacja w obydwu partiach została praktycznie rozstrzygnięta jeszcze przed nim.

Jednym z najbaczniej obserwowanych wtorkowych wyścigów był ten w Wirginii, zwłaszcza po tym, jak w niedzielę w sąsiednim Waszyngtonie Haley wygrała swój pierwszy pojedynek z Trumpem. Mimo to w lokalach wyborczych w północnej Wirginii na przedmieściach Waszyngtonu nie było dużego ruchu.

- Padał deszcz, a to są w końcu tylko prawybory, a do tego wyścig nie jest zbyt konkurencyjny - tłumaczył pracownik komisji obwodowej w Manassas. Szef komisji w sąsiednim Woodbridge stwierdził z kolei, że frekwencja nie była zła, a do godziny 16. zagłosowało niecałe 10 proc. z trzech tysięcy zarejestrowanych wyborców. Zdecydowanie więcej wyborców głosowało w wyborach republikańskich.

Autorka/Autor:asty, tas/kg

Źródło: PAP