Na sto dni przed wyborami Biden wygrywa z Trumpem

Faworytem wyborów prezydenckich w USA jest demokrata, były wiceprezydent Joe Biden - wynika z sondaży przeprowadzonych na sto dni przed głosowaniem. Donald Trump nie wierzy, by były one miarodajne i przypomina, że w 2016 roku odniósł zwycięstwo wbrew badaniom opinii publicznej i ich wskazaniom.

Przegrana w Pasie Rdzy, niepewny wynik w republikańskim bastionie

W tym roku sondaże nie wyglądają dla urzędującego prezydenta korzystnie. We wszystkich z wymienionych stanów traci on do Bidena (od 6 do 8 punktów procentowych).