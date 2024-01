Ron DeSantis wycofał się z prawyborów republikanów. Wielki rywal poparł Donalda Trumpa

Ron DeSantis ogłosił to w nagraniu wideo opublikowanym w serwisie społecznościowym X. Opatrzył je cytatem z Winstona Churchilla: "Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga".

Z sondażu opublikowanego w niedzielę wynikało, że Trump zwiększył swoją przewagę w stanie New Hampshire i po raz kolejny zapewnił sobie nominację. Prawybory w tym stanie odbędą się we wtorek.

W sondażach był w tyle

Jak wynika z sondażu CNN/University of New Hampshire, były prezydent jest pierwszym wyborem dla 50 procent prawdopodobnych wyborców Partii Republikańskiej w prawyborach, co zwiększa jego przewagę nad Nikki Haley, która obecnie ma poparcie 39 procent pytanych. DeSantis dostał w tym sondażu tylko 6 procent głosów.