"Wrogość wobec nas nie skończy się z odejściem Trumpa"

Chamenei: wrogość wobec Iranu nie skończy się z odejściem Trumpa

- To dla nas satysfakcjonujące, że człowiek, który popełniał zbrodnie, był terrorystą i był pozbawiony ludzkich zasad, że ten tyran został obalony - powiedział prezydent. Jak dodał, USA powinny wiedzieć, że droga do powrotu do układu w sprawie irańskiego programu atomowego jest otwarta, ale Iran jest gotowy także na sytuację, w której nowa administracja amerykańska wybierze "złą ścieżkę".

Irański program nuklearny

Potwierdzono także, że Iran wzbogaca uran do poziomu 4,5 procent, czyli powyżej progu 3,67 proc., do którego oficjalnie może to robić zgodnie z porozumieniem nuklearnym. Przypomniano, że przed zawarciem porozumienia Teheran wzbogacał uran do 20 procent, a dojście do takiego poziomu to ważny krok na drodze do osiągnięcia uranu wzbogaconego do 90 procent, koniecznego do produkcji bomby atomowej.