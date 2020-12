Prokurator generalny Teksasu chce unieważnienia wyniku wyborów w czterech stanach

Prezydent Donald Trump i 17 amerykańskich stanów wyraziło w środę poparcie dla pozwu złożonego do Sądu Najwyższego USA przez prokuratora generalnego Teksasu. Ken Paxton chce unieważnienia wyniku wyborów prezydenckich w Georgii, Michigan, Pensylwanii i Wisconsin.

Prokurator generalny Teksasu Ken Paxton skierował do Sądu Najwyższego pozew, w którym przekonuje, że wprowadzone w czterech stanach – Georgii, Michigan, Pensylwanii i Wisconsin – zmiany w ordynacji wyborczej były niezgodne z konstytucją i miały wpływ na wynik wyborów prezydenckich z 3 listopada. Paxton chce, by Sąd Najwyższy zablokował możliwość oddania głosów 62 elektorom reprezentującym te stany.

Zdaniem Donalda Trumpa wniosek złożony przez prokuratora generalnego Teksasu ma mocne podstawy. "Nasz kraj potrzebuje zwycięstwa" – napisał prezydent USA na Twitterze. Jeśli sędziowie pozwolą Trumpowi na włączenie się do pozwu, stworzy to niecodzienną sytuację, w której urzędujący prezydent zwraca się do amerykańskiego sądu o odrzucenie milionów głosów oddanych w w wyborach, w których ubiega się o reelekcję.