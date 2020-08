Termin wyborów w USA pod znakiem zapytania. "Trump może w ogóle się wycofać"

- Gdyby pandemia w Stanach Zjednoczonych rozwijała się tak szybko, jak dotąd, to wtedy powstanie pytanie, czy nie trzeba przeprowadzić całkowicie wyborów korespondencyjnych, a to oznacza ogromny problem organizacyjny - przekonywał ekspert.

Lewicki: Trump może wycofać się z wyborów

Gość "Horyzontu" zwrócił jednocześne uwagę, że według sondaży Trump ma obecnie przewagę nad swoim demokratycznym kontrkandydatem. - Biden jest (byłby - red.) prezydentem nie na te czasy, jest prezydentem pasywnym, bardzo miłym, ale nie mającym w sobie nic z przywódcy. On zawsze był w cieniu, był numerem dwa jako wiceprezydent. Nie porywa, nie daje nadziei wyborcom, że znajdzie rozwiązanie, którego oni poszukują - ocenił Lewicki. Jak zaznaczył, "część wyborców mówi: Trump się nie nadaje na przywódcę, ale znaczna część mówi: on jest przywódcą, a to że jest pandemia, to nie jest jego wina".

Jego zdaniem "głównym atutem Bidena jest to, że nie jest Trumpem". - Ci, którzy są zmęczeni Trumpem zagłosują na Bidena, ale on nie jest w stanie obiecać nic konkretnego - uznał.

Orłowski: druga połowa tego roku to będzie z całą pewnością ciężka recesja

Jak mówił, "jest oczywiste, że nawet kiedy rząd odblokował możliwość pracy ludzie mają mniej pieniędzy w kieszeniach". - Ta nowa normalność, do której wróciła gospodarka, to już nie jest to, że nie wolno mieć otwartego zakładu, tylko to, że klienci mają mniej pieniędzy, mniej kupują, nastroje są fatalne. Druga połowa tego roku to będzie z całą pewnością ciężka recesja - ocenił. Według niego potrzeba będzie dwóch, trzech lat, żeby odbudować poziom gospodarczy sprzed kryzysu.