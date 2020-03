Pół miliarda dolarów nic nie dało. Bloomberg rezygnuje z walki o nominację

Mimo wydania ponad pół miliarda dolarów na kampanię Bloombergowi nie udało się w czasie tzw. Superwtorku wygrać w żadnym z dużych stanów. Były burmistrz Nowego Jorku zwyciężył tylko w prawyborach na Samoa Amerykańskim. Na tej wyspie uzyska on pięciu delegatów.

- Nie istnieje już realna szansa na zdobycie nominacji - przekazał Michael Bloomberg w oświadczeniu wydanym po niepowodzeniu wtorkowych prawyborów. Były burmistrz Nowego Jorku zadeklarował, że w kolejnych miesiącach będzie popierał Joe Bidena, by "uczynić go następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych".

Wydał pół miliarda na kampanię

Poza Samoa Amerykańskim Bloombergowi udało się przekroczyć potrzebny do uzyskania delegatów próg 15 procent poparcia jedynie w sześciu z 14 stanów, w których głosowano we wtorek. Są to Tennessee, Teksas, Kolorado, Utah, Kalifornia i Arkansas.