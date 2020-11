"Wyniki sondaży zupełnie odbiegające od tego, co dzisiaj widzimy"

Jest to niezwykle emocjonujący poranek. Choć sondaże wskazywały dosyć ewidentną przewagę demokratów, to tak nie jest - powiedziała w "Jeden na jeden" w TVN24 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador RP w Moskwie, dyrektor Instytutu Strategie 2050. - Wygląda na to, że jest niespodziewana przewaga Trumpa. Ja bym tutaj nie stawiała jednak na razie kropki nad i - dodała.

Donald Trump wygrywa w Teksasie, na Florydzie i na środkowym wschodzie i środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych, a Joe Biden na obu wybrzeżach Stanów Zjednoczonych - podaje stacja CNN. Po wielu godzinach liczenia głosów wciąż niewiadomą jest jednak to, kto będzie kolejnym prezydentem USA. Do zwycięstwa w wyborach potrzebne jest zebranie 270 głosów elektorów.

"Sondaże wskazywały dosyć ewidentną przewagę demokratów, tak nie jest"

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador RP w Moskwie, dyrektor Instytutu Strategie 2050, w "Jeden na jeden" w TVN24 komentowała pierwsze wyniki amerykańskich wyborów. - Jest to rzeczywiście niezwykle emocjonujący poranek, choć były oczekiwania, że już będziemy wiedzieć, bo sondaże wskazywały dosyć ewidentną przewagę demokratów, to tak nie jest - powiedziała.

"Wygląda na to, że jest ta niespodziewana przewaga Trumpa"

Pełczyńska-Nałęcz zaznaczyła również, że "wyniki sondaży rzeczywiście są zupełnie odbiegające od tego, co dzisiaj widzimy". - To nie jest pierwszy raz, kiedy sondaże postawiły na innego kandydata czy kandydatkę - zauważyła.

"Stany Zjednoczone będą patrzyły coraz bardziej w stronę Chin"

- Rola Polski dla Stanów Zjednoczonych, niezależnie kto wygra, będzie w trzecim kręgu zainteresowań. To, kto wygra będzie rzutowało na treść tych relacji, na stosunek do spraw demokratycznych, na agendę w wymiarze bezpieczeństwa - mówiła.

Pytana, czy nawet jeżeli wygra Trump, tak będzie, odpowiedziała, że "to już jest fakt". - To nie jest tak, że Trump miał inną politykę, która się zmieni po wyborach, jeśli wygra. Stany Zjednoczone pomalutku, ale systematycznie rezygnują ze światowego przywództwa i zwracają swoją uwagę przede wszystkim na Chiny i na otoczenie Chin w dalszej kolejności - skomentowała.

- Europa odchodzi na dalszy plan. Oczywiście jeżeli byłaby prezydentura Bidena, która w tym momencie się wydaje mniej prawdopodobna niż wczoraj, to znaczenie Europy by wzrosło. Ale to w ogóle by nie oznaczało, że byłby powrót do sytuacji sprzed 2016 roku. Polska w tym zainteresowaniu, w tym obrazku amerykańskim, jest w trzecim kręgu i tak pozostanie - dodała.