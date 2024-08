Kamala Harris wybrała Tima Walza kandydatem na wiceprezydenta USA

Gubernator Minnesoty Tim Walz został wybrany przez Kamalę Harris jako jej kandydat na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Harris przekazała tę informację najpierw w wiadomości rozesłanej do swoich zwolenników, a następnie w mediach społecznościowych. "To zaszczyt mojego życia, by dołączyć do Kamali Harris w tej kampanii. Wchodzę na całość" - napisał Walz w mediach społecznościowych. Kim jest gubernator Minnesoty i co mogło zdecydować o jego nominacji?

Od poniedziałku media informowały, że Kamala Harris zawęziła wybór pretendenta na wiceprezydenta do dwóch osób: gubernatora Tima Walza z Minnesoty i gubernatora Josha Shapiro z Pensylwanii. We wtorek Harris ostatecznie wybrała Tima Walza, o czym poinformowała najpierw swoich zwolenników w rozesłanej do nich wiadomości tekstowej. "Wybrała czempiona progresywnej polityki i prostego mówcę z serca Ameryki, by pomóc zdobyć głosy białych wyborców z terenów wiejskich" - oceniła agencja.

Niedługo później Kamala Harris potwierdziła wybór Tima Walza w mediach społecznościowych. "Z dumą ogłaszam, że poprosiłam Tima Walza o bycie moim kandydatem na wiceprezydenta. Jako gubernator, trener, nauczyciel i weteran, jest oddany rodzinom pracującym, takim jak jego (rodzina). To wspaniałe mieć go w drużynie" - stwierdziła.

Kilka minut później do tego ogłoszenia odniósł się gubernator Minnesoty. "To zaszczyt mojego życia, by dołączyć do Kamali Harris w tej kampanii. Wchodzę na całość" - napisał. "Wiceprezydent Harris pokazuje nam politykę możliwości. Przypomina mi to trochę pierwszy dzień szkoły. Więc do dzieła!" - dodał.

Tim Walz - kim jest?

Timothy James Walz urodził się 6 kwietnia 1964 roku w Nebrasce. Po ukończeniu szkoły średniej zaciągnął się do Gwardii Narodowej, stanowiącej rezerwy Armii Stanów Zjednoczonych. Uczęszczał do Chadron State College i ukończył studia z nauk społecznych. Przed rozpoczęciem kariery politycznej pracował między innymi jako nauczyciel i trener w szkole średniej.

Z Gwardii Narodowej odszedł po 24 latach służby w 2005 roku. Już rok później po raz pierwszy zdobył miejsce w Izbie Reprezentantów jako kandydat z Minnesoty. Od 2019 roku jest gubernatorem tego stanu. Co przemówiło za jego kandydaturą? Zdaniem agencji Reutera były członek Kongresu z republikańskiego okręgu może być "atrakcyjnym wyborem dla białych wyborców z obszarów wiejskich, chociaż jako gubernator opowiadał się także za polityką darmowych posiłków w szkołach i rozszerzeniem płatnych urlopów pracowniczych".

- Nie bez znaczenia jest to, że Walz pochodzi z Midwest, czyli środkowego, rolniczego regionu Stanów Zjednoczonych. Uznaje się, że może on geograficznie bardzo dobrze zrównoważyć Kamalę Harris, to jest postępową liberałkę z Kalifornii - ocenił na antenie TVN24 Michał Sznajder. - Zwraca się też uwagę na fakt, że Walz nie klaskał Benjaminowi Netanjahu, jak to powiedział jeden z krytyków Josha Shapiro. (Walz) nie krytykował też osób protestujących przeciwko pomaganiu Izraelowi. Nie głosował również za wsparciem banków czy firm motoryzacyjnych, gdy w Stanach Zjednoczonych miał miejsce kryzys tych branż. Jako gubernator wydaje on pieniądze na opiekę zdrowotną i szkoły. Może też spodobać się bardziej umiarkowanym i konserwatywnym wyborcom z tego powodu, że jego zdaniem prawo do posiadania broni nie powinno być zbyt surowe. Surowe natomiast powinny być w jego ocenie kryteria przyjmowania uchodzców i migrantów - stwierdził Sznajder.

Zdaniem dziennikarza, na korzyść Walza przemawia też jego zdolność komunikacji i kompromisu. Do jego zalet zaliczyć należy również aurę "dobrego wujka Ameryki", jaką wokół siebie roztacza. - Hitem w internecie był filmik, na którym Walz pokazywał, jak naprawić reflektory w samochodzie. (...) Amerykanie nie śmieją się z niego, ale do niego. Ma on taką sympatyczną aparycję - opisał Sznajder.

Tym, co niektórzy uznają za minus Walza, jest jego wygląd. Polityk, zaledwie kilka miesięcy starszy od Kamali Harris, "zdaniem krytyków wygląda znacznie starzej, co może stanowić obciążenie dla kampanii, która odbija się po rezygnacji Bidena z powodu obaw związanych z jego wiekiem" - pisze Reuters.

