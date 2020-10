Biden dołączył do dziesiątek milionów rodaków. Już zagłosował

Głosując przed dniem wyborów BIden i Trump dołączyli do ponad 75 mln Amerykanów, którzy oddali głos we wczesnym głosowaniu. Statystyki portalu US Elections Project zwiastują, że prawdopodobnie pobity zostanie frekwencyjny rekord. W tym roku frekwencja przekroczyła już 54,4 proc. z finalnej liczby głosów oddanych w wyborach w 2016 roku. W Teksasie odsetek ten przekroczył w środę 90 proc.