Biden: wygramy ten wyścig z wyraźną przewagą, pokonam Donalda Trumpa

Uzyskałem już 74 miliony głosów - to najlepszy wynik w historii USA. Pokonam Donalda Trumpa o ponad cztery miliony głosów. Będę pierwszym demokratą, który wygra w Arizonie od 24 lat, który wygra w Georgii od 28 lat - oświadczył w Wilmington w stanie Delaware demokrata Joe Biden. - Jesteśmy na drodze, by uzyskać 300 głosów elektorskich - dodał. W USA trwa końcowe liczenie głosów, 78-letni kandydat na prezydenta powiększa przewagę w kluczowej Pensylwanii.

"Demokracja naprawdę działa, wasze głosy zostaną policzone"

Biden zapewnił w przemowie, że jego praca "będzie wytężona, tak samo dla tych, co głosowali na mnie, jak i dla tych, co głosowali przeciwko mnie".

- To jest troska o wszystkich Amerykanów. Mamy problemy, z którymi musimy się zmierzyć - covid, sytuacja gospodarcza, zmiany klimatu. Nie mamy czasu do zmarnowania na wojnę między partiami. Mamy wspaniała możliwość zbudowania dobrej przyszłości dla naszych dzieci. Nigdy nie byłem bardziej optymistyczny co do przyszłości tego narodu. Nie ma powodu, żeby XXI wiek nie należał do nas - zaznaczył.