Joe Biden rozmawiał z papieżem Franciszkiem

Biden zadeklarował wolę współpracy ze Stolicą Apostolską w "opiece nad marginalizowanymi i biednymi, stawianiu czoła kryzysowi zmian klimatycznych czy przyjmowaniu oraz integrowaniu imigrantów i uchodźców". Odbywać to się ma przy "współdzielonej wierze w godność oraz równość całej ludzkości".

Po zaprzysiężeniu Biden będzie drugim po Johnie F. Kennedym katolikiem na najwyższym urzędzie w USA. 78-latek co tydzień chodzi do kościoła w rodzinnym Wilmington, przy sobie nosi różaniec, a w kampanijnych przemówieniach cytował papieskie encykliki.

Byli światowi przywódcy: postawa Trumpa to brak szacunku dla integralności demokracji USA

Zainicjowana przez Nelsona Mandelę grupa wybitnych byłych przywódców światowych wyraziła w czwartek zaniepokojenie postawą prezydenta USA Donalda Trumpa, który odmawia uznania swej porażki w wyborach. Stanowisko Trumpa "zagraża funkcjonowaniu amerykańskiej demokracji" - oświadczyła grupa The Elders.

"Ciągłe utrzymywanie przez prezydenta i kilku wyższych rangą członków administracji i Partii Republikańskiej, że doszło do oszustw wyborczych, bez przedstawienia przekonujących dowodów, świadczy o braku szacunku dla integralności i niezależności demokratycznych i prawnych instytucji Stanów Zjednoczonych - czytamy w oświadczeniu The Elders. - Ci, którzy mogą skorzystać na obecnym impasie, to autokratyczni rządzący i szkodliwi uczestnicy (życia politycznego - red.), którzy chcą podważyć demokrację i praworządność na całym świecie".