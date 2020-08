"Widzę inną Amerykę. Taką, która jest hojna i silna". Biden przyjął nominację Partii Demokratycznej

"Obecny prezydent zbyt długo okrywał Amerykę ciemnością"

77-letni kandydat Partii Demokratycznej na prezydenta, który ubiega się o ten urząd po raz trzeci, apelował do swych rodaków, aby uwierzyli, że mogą przezwyciężyć ciemność, która zapadła w związku z kryzysem. Przyrzekał zasypanie podziałów politycznych.

- Obecny prezydent zbyt długo okrywał Amerykę ciemnością - za dużo złości, za dużo strachu, za dużo podziałów. (…) Tu i teraz daję wam słowo: jeśli powierzycie mi prezydenturę, będę czerpać z tego co w nas najlepsze, a nie najgorsze. Będę sprzymierzeńcem światła, a nie ciemności – zapewniał Biden.

Wytykał Donaldowi Trumpowi, że nie zdołał ochronić Amerykanów. Ostrzegał przed jego powtórnym wyborem. - Będzie się budził każdego dnia, wierząc, że w tej pracy chodzi o niego, a nie o was - przekonywał Biden.

- Jako kandydat Partii Demokratycznej, będę amerykańskim prezydentem, będę pracował równie ciężko dla tych, którzy mnie nie wspierali, jak dla tych, którzy to zrobili – obiecywał dodając, że Ameryka nie jest zbiorem czerwonych (republikańskich) i niebieskich (demokratycznych) stanów. - Jesteśmy dużo więksi niż to. Jesteśmy dużo lepsi niż to – zapewniał.