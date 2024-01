Siarczysty mróz nie odstraszył zwolenników Trumpa. "Wyścig naprawdę się rozpoczyna"

W czasie niedzielnego wiecu, w niewielkim uniwersyteckim miasteczku na przedmieściach stolicy stanu, Des Moines, Donald Trump wygłosił ponad dwugodzinne przemówienie, chwaląc się, że jest w stanie wygłaszać takie - jak to ujął - "dwugodzinne piękności" w przeciwieństwie do prezydenta Joe Bidena , który "nie potrafi sklecić dwóch zdań".

Jabin Botsford / The Washington Post / Getty Images

Donald Trump Jabin Botsford / The Washington Post / Getty Images

Migracja głównym tematem wystąpienia

Obok urzędującego prezydenta, który pokonał go w wyborach 2020 roku, Trump ostre słowa kierował także wobec swoich konkurentów ubiegających się o nominację Partii Republikańskiej w listopadowym wyścigu prezydenckim. Nikki Haley , która służyła w jego administracji jako ambasador USA przy ONZ, nazwał globalistką, za którą stoją mroczne interesy i globalistyczni miliarderzy, zaś gubernatorowi Florydy Ronowi DeSantisowi zarzucał nielojalność i "miękką" politykę wobec migrantów.

Nikki Haley przemawia do swoich zwolenników w stanie Iowa

Nikki Haley przemawia do swoich zwolenników w stanie Iowa JUSTIN LANE/PAP/EPA

Migracja stanowiła jeden z głównych tematów wystąpienia, który zapowiedział, że od pierwszego dnia prezydentury przeprowadzi masowe deportacje nielegalnych imigrantów oraz zamknie granice Ameryki. Trump stwierdził przy tym, że za rządów Joe Bidena Ameryka stała się "wysypiskiem śmieci dla całego świata" i deklamował wiersz porównujący imigrantów do żmiji, która ugryzła kobietę próbującą ją uratować.

Trump "jest jedynym człowiekiem, który może to naprawić"

Wiec w Indianoli był ostatnim planowanym wystąpieniem Trumpa na żywo przed poniedziałkowymi prawyborami w stanie Iowa, stanowiącymi inaugurację procesu, który wyłoni kandydata partii na prezydenta. Mimo mrozów sięgających -25 stopni i temperatury odczuwalnej o 10 stopni niższej, na spotkanie z byłym prezydentem przyszły tłumy mieszkańców, którzy na miejsce musieli przybyć co najmniej na dwie godziny przed jego wystąpieniem. Połowa z nich musiała zadowolić się oglądaniem go na dużym ekranie, bo nie starczyło dla nich miejsca na sali.

- Musiałem tu być, bo to moja największa szansa zobaczyć go na żywo - powiedział PAP Justin, student z okolic Des Moines. Jak dodał, według niego "cały świat schodzi na psy", a Trump jest jedynym człowiekiem, który może to naprawić.