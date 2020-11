Eminem użyczył swojego utworu Bidenowi. "Mamy jedną szansę"

Raper Eminem, który od dawna był ostrożny w udzielaniu pozwoleń na wykorzystanie swojej muzyki, po raz pierwszy w karierze użyczył swojego utworu politykowi. W klipie promocyjnym Joe Bidena pojawił się jego hit "Lose Yourself".

Piosenka Eminema "Lose Yourself" jest ścieżką dźwiękową do nowego spotu z kampanii prezydenckiej Joe Bidena, który zaprezentowano tuż przed dniem wyborów. 45-sekundowy spot zatytułowany "One Opportunity" ("jedna szansa" - red.), ukazał się w sieci w poniedziałek i prezentuje czarno-białe nagrania z miejsc w całych Stanach Zjednoczonych, w tym z Detroit.