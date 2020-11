Ocenił, że wybory były "najbezpieczniejsze w historii". Zwolniony przez Trumpa ze skutkiem natychmiastowym

"Doszło do masowych nieprawidłowości i oszustw - w tym głosowania zmarłych, niewpuszczania obserwatorów do lokali wyborczych czy 'usterek' w automatach do głosowania, które zmieniały głosy z Trumpa na Bidena (...) Dlatego ze skutkiem natychmiastowym Chris Krebs został zwolniony ze stanowiska dyrektora Agencji Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury" – wyjaśnił prezydent USA.

"Wybory najbezpieczniejsze w amerykańskiej historii"

W czwartek we wspólnym oświadczeniu przedstawicieli władz stanowych i federalnych opublikowanym na stronie CISA napisano, że "wybory 3 listopada były najbezpieczniejsze w amerykańskiej historii". Dodano, że "nie ma dowodów na to, by jakikolwiek system głosowania skasował lub utracił głosy, zmienił głosy, lub doszło w nim do jakichś innych nieprawidłowości".