Mówiła o "milionach przekierowanych głosów". Prawnicy Trumpa wydają oświadczenie

Otoczenie prezydenta Donalda Trumpa odcięło się od prawniczki i byłej prokurator federalnej Sidney Powell, która twierdziła, że w wyborach prezydenckich w USA dochodziło do fałszerstw na masową skalę. Nie podała jednak na to żadnych dowodów. "Sidney Powell praktykuje prawo na własny rachunek. Nie jest ona członkinią Zespołu Prawnego Trumpa" - głosi oświadczenie prawników prezydenta USA.

Jak zgodnie podają największe amerykańskie media, wybory prezydenckie w USA wygrał Joe Biden. Po rozstrzygnięciu pojedynku w każdym ze stanów - jak szacują między innymi dziennik "New York Times" oraz stacje telewizyjne CNN i ABC - kandydat Partii Demokratycznej może liczyć na 306 głosów elektorskich, a jego rywal Donald Trump - na 232. Wymaganych do zwycięstwa jest 270 głosów elektorów. Do zliczenia pozostało już niewiele głosów, matematycznie nie mogą zmienić wyborczego rezultatu.