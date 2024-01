Sąd Najwyższy zgodził się rozpatrzyć wniosek Donalda Trumpa

Według "Wall Street Journal", wyrok może zapaść "dni lub tygodnie" po zaplanowanej na 8 lutego rozprawie, na której strony sporu mają przedstawić swoje stanowiska. Decyzja o rozpatrzeniu przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych apelacji Trumpa oznacza, że to on rozstrzygnie, czy były prezydent może ubiegać się o reelekcję.

Trump składa apelację po wyroku Sądu Najwyższego stanu Kolorado

Sąd w Kolorado jako jeden z dowodów na udział Trumpa w insurekcji wskazał na przemówienie Trumpa do sympatyków z 6 stycznia, kiedy zachęcał ich do ruszenia do Kapitolu, gdzie odbywało się zatwierdzanie wyników wyborów. Ówczesny prezydent zagrzewał wówczas swoich sympatyków m.in. by "walczyli jak diabli".