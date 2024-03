Trump zabrał głos w sprawie aborcji. "Problem polega na tym, że musicie wygrać wybory"

Kandydat Partii Republikańskiej na prezydenta USA Donald Trump powiedział, że popiera trzy wyjątki od zakazu aborcji. Zwracając się do swoich republikańskich kolegów o bardziej konserwatywnych poglądach na tę kwestię, stwierdził, że "problem polega na tym, że musicie wygrać wybory". Kilka dni temu powiedział natomiast, że chciałby "zadowolić obie strony".

We wtorek w wywiadzie radiowym Donald Trump stwierdził, że obecnie większość Amerykanów popiera prawo do aborcji do 15 tygodnia ciąży. Były republikański prezydent i kandydat GOP w tegorocznych wyborach prezydenckich zaznaczył jednak, że sam opowiada się za trzema wyjątkami od zakazu terminacji ciąży. Wymienił w tym miejscu gwałt, kazirodztwo oraz zagrożenie życia matki. Dodał, że aborcję w tych wypadkach popiera także zdecydowana większość polityków z Partii Republikańskiej.