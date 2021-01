Trump: nie wybieram się na inaugurację Joe Bidena

W środę obydwie izby Kongresu zatwierdziły wybór Joe Biedna na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Demokrata 3 listopada zwyciężył w wyborach prezydenckich, zdobywając 306 głosów elektorskich. Donald Trump wielokrotnie nie zgadzał się z wynikami wyborów. Zarówno on jak i jego otoczenie twierdzili, że istnieją dowody na oszustwa wyborcze, których jednak nie przedstawiono.

"Do wszystkich, którzy pytają. Nie wybieram się na inaugurację [Joe Bidena-red.] 20 stycznia" – napisał prezydent Donald Trump. Wcześniej w nagraniu zamieszczonym na Twitterze, ustępujący prezydent obiecał, że przekazanie władzy nastąpi w sposób uporządkowany.

AP: w inauguracji udział weźmie Mike Pence

Trump będzie pierwszym prezydentem od czasów Andrew Johnsona, który nie stawi się na inauguracji swego następcy - przypomniała agencja Associated Press. Johnson był prezydentem w latach 1865-1869, objął urząd po śmierci Abrahama Lincolna wskutek zamachu.

AP zwróciła uwagę, że Trump nie poinformował, jak zamierza spędzić ostatnie godziny swojej prezydentury. Powołując się na źródła, Reuters podał, że w Białym Domu omawiany jest plan wyjazdu odchodzącego prezydenta z Waszyngtonu przed 20 stycznia oraz że oczekuje się, że uda się on do swego kurortu na Florydzie.

Trump znów tweetuje

W środę Trump zamieścił na Twitterze nagranie z wypowiedzią skierowaną do jego zwolenników oblegających Kongres, w której jednocześnie wezwał tłum do rozejścia się spod Kapitolu i mówił o "skradzionych wyborach". Powtórzył, że zostały one sfałszowane. Twitter zablokował możliwość powielania tej wypowiedzi i dyskusję pod nią, później ogłosił, że konto "@realDonaldTrump" zostało na 12 godzin zablokowane.