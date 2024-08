Harris zawęziła wybór pretendenta na wiceprezydenta do dwóch osób: gubernatora Tima Walza z Minnesoty i Josha Shapiro z Pensylwanii - podała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na trzy źródła. We wtorek stacja CNN, powołując się na źródła w otoczeniu Harris poinformowała, że wybór został już dokonany i to gubernator Minnesoty Tim Walz jest jej kandydatem na wiceprezydenta. Według Associated Press Demokratka ogłosi swoją decyzję w najbliższych godzinach.