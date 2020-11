Arcybiskup Waszyngtonu o Bidenie: są obszary, w których się nie zgadzamy, ale chcę znaleźć płaszczyznę

"Zawsze postrzegałem siebie jako osobę odpowiedzialną za dialog"

W czerwcu Gregory skrytykował wizytę Trumpa w waszyngtońskim sanktuarium na cześć papieża Jana Pawła II, dzień po tym, jak policja i uzbrojeni żołnierze użyli gazu łzawiącego i gumowych kul w stosunku do protestujących, aby Trump mógł zostać sfotografowany przed historycznym kościołem w Waszyngtonie trzymając Biblię. W tamtym czasie Gregory powiedział, że uważa za "zaskakujące i naganne, że jakakolwiek placówka katolicka pozwoliłaby sobie na tak rażące nadużycia i manipulacje". Zapytany o to stwierdzenie, Gregory powiedział, że instytucje katolickie, takie jak parafie, szkoły, szpitale czy instytucje pomocowe powinny być wzorem dla innych. - Musimy być wzorem, w jaki sposób możemy zapraszać ludzi do tego, aby zlikwidowali różnice, które nas dzielą i szukali obszarów, w których jesteśmy na tej samej stronie - powiedział Gregory. - Nasze instytucje muszą odzwierciedlać prawdę ewangelii, która jest zaproszeniem do jedności i harmonii, a nie może być wykorzystywana w sposób powodujący podziały - stwierdził. Jako głośny obrońca praw obywatelskich, Gregory odniósł się do śmierci George'a Floyda, czarnego mężczyzny, który zmarł po tym, jak policjant z Minneapolis klęczał mu na szyi przez prawie dziewięć minut w maju tego roku. Gregory stwierdził, że ma nadzieję, że będzie mógł wykorzystać swój nowy tytuł do budowania pomostów między afroamerykańską wspólnotą katolicką a Kościołem na całym świecie i będzie "zachęcał wszystkich do zaangażowania się w bardziej owocny dialog na temat kwestii rasowych i sprawiedliwości społecznej".