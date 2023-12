Niespodziewane wyznanie Joe Bidena dotyczące wyborów. Zaskoczyło nawet jego doradców

Joe Biden o swoim starcie w wyborach prezydenckich 2024

- Gdyby Trump nie startował, nie jestem pewien, czy ja bym startował - powiedział Biden podczas wydarzenia. - Nie możemy pozwolić mu wygrać - podkreślił. Według źródeł CNN wypowiedź ta miała zaskoczyć nawet jego doradców i wysokich rangą urzędników. Po raz pierwszy bowiem Biden zasugerował, że jego aspiracje dotyczące drugiej kadencji związane są z niedopuszczeniem do powrotu do władzy jego poprzednika. Biden od zawsze określał go jako zagrożenie dla kraju. Podczas wtorkowego wydarzenia wykorzystał okazję, by ponownie skrytykować Trumpa. - Nie sądzę, by ktokolwiek wątpił, że nasza demokracja znów jest zagrożona - ostrzegł.