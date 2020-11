"Kobietę umiejscawiam w innym miejscu". Lech Wałęsa o Kamali Harris

Cieszę się, że Joe Biden został wybrany na prezydenta USA. Chętnie się z nim spotkam, mam mu wiele do powiedzenia - mówił w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Lech Wałęsa, były prezydent RP. Pytany, czy wybór Kamali Harris na urząd wiceprezydenta oznacza, że zaczyna się czas kobiet w wielkiej polityce, odparł: "jestem staroświecki, więc kobietę umiejscawiam w innym miejscu. Ale ja już nie jestem reformowalny".

Według amerykańskich mediów demokrata Joe Biden ma już zapewnione wystarczające do prezydentury ponad 270 głosów elektorskich, w związku z czym zyskał status prezydenta elekta. Donald Trump nie uznał swojej porażki , oskarża demokratów o rzekome wyborcze fałszerstwa i zapowiada sądowe batalie, ale nie potrafi przedstawić żadnych dowodów na pokrycie tych stwierdzeń.

"To początek końca rządów populizmu"

O wybory w USA był pytany w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" były prezydent Polski Lech Wałęsa. Powiedział, że ucieszył go wybór Joe Bidena na prezydenta USA. "To, co się działo w USA, denerwowało i przynosiło straty" - ocenił.