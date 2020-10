Dwóch kandydatów, dwie telewizje. Korespondencyjny pojedynek zamiast debaty

Konkurencyjne wydarzenia telewizyjne odbyły się w dzień, w którym wcześniej planowano drugą debatę prezydencką w Miami. Po wykryciu zakażenia koronawirusa u Donalda Trumpa komisja organizującą telewizyjne starcia kandydatów zaproponowała, by odbyła się ona w sposób wirtualny. Na taką formę prezydent nie przystał. Jego rozmowa w Miami rozpoczęła się od pytań dotyczących infekcji SARS-CoV-2. Trump zapewnił, że czuje się dobrze i opowiadał o szczegółach swojego powrotu do zdrowia.

Przywódca USA obiecał też, że zaakceptuje pokojowe przekazanie władzy w przypadku wyborczej przegranej. Pytany o to odparł: - Odpowiedź brzmi - tak. Ale chcę, by były to uczciwe wybory.