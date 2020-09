"Debaty nie wygrał nikt, przegrała publiczność. To było żenujące widowisko"

"Bardzo agresywny Trump", "zachowawczy Biden"

Debatę skomentował na antenie TVN24 politolog, doktor Bartłomiej Nowak z wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Vistula. - Jeżeli ktoś wstał o trzeciej rano, to stracił czas. Tej debaty nie wygrał nikt, przegrała publiczność z punktu widzenia merytoryki. To naprawdę było żenujące widowisko i chyba najgorsza debata ostatnich lat - powiedział.

Według niego Joe Biden podczas debaty "powinien znacznie bardziej atakować Trumpa, dlatego że to on ubiega się o urząd prezydenta". Dodał, że wydobycie esencji z wypowiedzi demokraty "wymagało wysiłku", a minusem było także to, że Biden nie posługiwał się "nośnymi hasłami", choć mimo to "nie popełnił zasadniczych błędów". - Trump natomiast był bardzo agresywny, okazywał inicjatywę - przyznał. Dodał przy tym, że każdy z kandydatów zwracał się do swojego elektoratu i w tym wypadku nie było żadnych przepływów.