"Najważniejsze w tym roku" wybory. Na miejscu jest reporterka TVN24

To dzieci jako pierwsze były głodzone na śmierć w ramach działalności kenijskiej sekty, której lider nakazał wyznawcom śmierć głodową mającą zagwarantować im trafienie do nieba - informuje w niedzielę BBC. Do tej pory w miejscowości Malindi w Kenii znaleziono ciała 201 ofiar.