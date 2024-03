Niedziela jest ostatnim dniem tak zwanych wyborów prezydenckich w Rosji. W trakcie trzydniowego głosowania doszło do różnych incydentów - do urn wlewano barwnik, podpalano budki w lokalach wyborczych. Do protestu "Południe przeciwko Putinowi" nawoływali zwolennicy Aleksieja Nawalnego. W miastach na całym świecie przed lokalami wyborczymi ustawiły się długie kolejki wyborców z antyputinowskimi transparentami. W Berlinie, gdzie swój głos oddawała wdowa po Nawalnym, pojawiła się duża figura Putina, który kąpie się w wannie pełnej krwi.

Putin doszedł do władzy w 1999 r. i ma zyskać nową sześcioletnią kadencję. Stanie się wówczas najdłużej urzędującym przywódcą Rosji od ponad 200 lat. W niektórych lokalach wyborczych zorganizowano w południe symboliczny protest, do którego nawoływali zwolennicy Aleksieja Nawalnego.

Wybory dwa lata po rozpoczęciu wojny w Ukrainie

Zwolennicy Nawalnego wzywali do protestów

Antyputinowskie transparenty w kolejce do głosowania

Seria incydentów podczas głosowania

W ciągu ostatnich dwóch dni doszło do protestów na terenie Rosji. Wyborcy podpalali kabiny do głosowania lub wlewali barwnik do urn wyborczych. Rosyjscy urzędnicy nazwali ich "draniami" i "zdrajcami". Przeciwnicy Putina mieli także wrzucić do urn karty do głosowania z hasłami obrażającymi Putina. Niezależne media w Rosji podają, że takie incydenty zdarzają się w różnych miastach Rosji.