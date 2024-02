Putin i trzej pretendenci. Wiadomo kto wystartuje w wyborach prezydenckich w Rosji

Zakończono rejestrację kandydatów w marcowych wyborach prezydenckich w Rosji . Jak w niedzielę podała TASS, na liście znajduje się prezydent Władimir Putin , który ma zwyciężyć oraz trzech polityków, którzy popierają wojnę Moskwy na Ukrainie . To Władysław Dawankow, wiceprzewodniczący rosyjskiej Dumy i członek partii Nowi Ludzie, Leonid Słucki, przywódca lojalnej wobec Kremla ultranacjonalistycznej Partii Liberalno-Demokratycznej (LDPR) oraz kandydat Partii Komunistycznej Nikołaj Charitonow.

Wielki nieobecny

Na liście nie znalazł się rosyjski kandydat antywojenny Borys Nadieżdin. Centralna Komisja Wyborcza (CKW) wykluczyła go w czwartek z kandydowania, twierdząc, że znalazła uchybienia w zbieraniu podpisów wymaganych do poparcia jego kandydatury. Nadieżdin zapowiedział, że zaskarży decyzję CKW do Sądu Najwyższego Rosji.